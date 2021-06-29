У Лопеса назвали гонорар, который Ломаченко заслуживает за реванш

Дэвид МакУотер не стал отходить от добрых традиций своей команды



Василий Ломаченко / фото - fightnews.info

Дэвид МакУотер, менеджер лидера легкого веса (до 61.2 кг), американца Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО), не стал отходить от добрых традиций своей команды и в интервью изданию The Athletic заявил, что украинец Василий Ломаченко (15-2, 11 КО), на выходных успешно вернувшийся после поражения, не заслуживает и полутора миллионов за реванш.

«Мы бы согласились на этот бой хоть завтра, если бы Ломаченко согласился на наше предложение - 1.35 миллиона долларов. Мы вышли на первый бой без возможности реванша, и с нами обращались как с д*рьмом. Итак, Лома сможет выступить на PPV, если примет наши условия, или же пойдет к черту».

Боб Арум уже провел переговоры по поводу реванша Теофимо Лопеса и Василия Ломаченко на Ближнем Востоке.