У российского друга Ломаченко сменился соперник. Он подерется с украинцем

Беспутин возвращается на ринг после дисквалификации за допинг





Александр Беспутин / Фото: Top Rank

У бывшего регулярного чемпиона по версии WBA Александра Беспутина (13-0, 9 КО) сменился соперник за три дня до боя.



На текущий момент известно, что аргентинец Максимилиано Верон (12-3-1, 4 КО) заразился коронавирусом и будет заменен на украинца Виктора Плотникова (33-10, 15 КО).

Напомним, Беспутин попался на допинге после поединка с Раджабом Бутаевым. У бойца обнаружили лигандрол.

Отметим, что Беспутин не признал своей вины в употреблении запрещенных препаратов.