Беспутин 20 марта вернется в ринг на ивенте в Москве
У российского друга Ломаченко сменился соперник. Он подерется с украинцем
Беспутин возвращается на ринг после дисквалификации за допинг
17 марта 18:15
Александр Беспутин / Фото: Top Rank
У бывшего регулярного чемпиона по версии WBA Александра Беспутина (13-0, 9 КО) сменился соперник за три дня до боя.
На текущий момент известно, что аргентинец Максимилиано Верон (12-3-1, 4 КО) заразился коронавирусом и будет заменен на украинца Виктора Плотникова (33-10, 15 КО).
Напомним, Беспутин попался на допинге после поединка с Раджабом Бутаевым. У бойца обнаружили лигандрол.
Отметим, что Беспутин не признал своей вины в употреблении запрещенных препаратов.