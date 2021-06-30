Промоутер Тима Цзю: «Мы вели переговоры с Хердом»
У Тима Цзю сменился соперник
Зерафа отказался от поединка
14:52
Тим Цзю / Фото: foxsports.com.au
Промоутер австралийского проспекта Тима Цзю (18-0, 14 KO) Джордж Роуз сообщил о срыве боя с Майклом Зерафой (28-4, 17 KO), который отказался выходить на ринг. Слова промоутера приводит портал boxingscene.com.
«Когда он на пресс-конференции посмотрел Тиму в глаза и сразу замолчал, мы знали, что он никогда не хотел этот поединок. Я знал об этом, Тим знал, да и вся Австралия знала. Он никогда не хотел с ним боксировать. И мне остается лишь сожалеть всем, кто так долго ждал этот поединок».
Следующим соперником Цзю станет Стив Спарк (12-1, 11 KO).
Напомним, перед поединком Зерафа обещал стать непреодолимым препятствием для Цзю.
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