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У Тима Цзю сменился соперник

Зерафа отказался от поединка

Бокс Профессиональный бокс
14:52
У Тима Цзю сменился соперник
Тим Цзю / Фото: foxsports.com.au

Промоутер австралийского проспекта Тима Цзю (18-0, 14 KO) Джордж Роуз сообщил о срыве боя с Майклом Зерафой (28-4, 17 KO), который отказался выходить на ринг. Слова промоутера приводит портал boxingscene.com.

«Когда он на пресс-конференции посмотрел Тиму в глаза и сразу замолчал, мы знали, что он никогда не хотел этот поединок. Я знал об этом, Тим знал, да и вся Австралия знала. Он никогда не хотел с ним боксировать. И мне остается лишь сожалеть всем, кто так долго ждал этот поединок».

Следующим соперником Цзю станет Стив Спарк (12-1, 11 KO).

Напомним, перед поединком Зерафа обещал стать непреодолимым препятствием для Цзю.

Карен Агабекян
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Теги

Майкл Зерафа Тим Цзю

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