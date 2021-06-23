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У Усика появятся именные NFT-токены

Украинский боксер пошел развиваться в цифру

Бокс Профессиональный бокс
23 июня 21:37
У Усика появятся именные NFT-токены
Александр Усик

Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) и компания Blockchayn Labs выпустят собственные NFT-токены.

«Blockchayn Labs с радостью объявляет об официальной коллекции NFT от Александра Усика. Включите уведомления о публикациях, чтобы быть в курсе последних событий».


NFT-токены – цифровой криптографический сертификат, который подтверждает право на владение цифровым активом (цифровым артефактом, файлом). NFT не препятствует копированию цифрового артефакта, он только закрепляет право владения оригинальным экземпляром цифрового артефакта.

Напомним, ранее стало известно когда состоится бой Усика с Энтони Джошуа.

Карен Агабекян
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Александр Усик

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