Тренер Уайлдера: «Бой с Усиком опасный для всех, а не только для Джошуа»
У Усика появятся именные NFT-токены
Украинский боксер пошел развиваться в цифру
23 июня 21:37
Александр Усик
Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) и компания Blockchayn Labs выпустят собственные NFT-токены.
«Blockchayn Labs с радостью объявляет об официальной коллекции NFT от Александра Усика. Включите уведомления о публикациях, чтобы быть в курсе последних событий».
NFT-токены – цифровой криптографический сертификат, который подтверждает право на владение цифровым активом (цифровым артефактом, файлом). NFT не препятствует копированию цифрового артефакта, он только закрепляет право владения оригинальным экземпляром цифрового артефакта.
Напомним, ранее стало известно когда состоится бой Усика с Энтони Джошуа.