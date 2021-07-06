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Уайлдер: «Чувствую себя на 16 лет»

Боксер готовится к реваншу против Тайсона Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
10:43
Уайлдер: «Чувствую себя на 16 лет»
Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри / фото - Fightnews

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) рассказал о подготовке к реваншу против Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО). Американец заявил, что «Цыганскому Королю» не стоит рассчитывать на легкую прогулку, ведь он провел потрясающий тренировочный лагерь. Слова «Бронзового Бомбардировщика» приводит furyjoshua.com.

«Я чувствую себя словно юноша, хотя я и так по-прежнему молод. Вместо 35 лет я чувствую себя на 16. Это просто отлично. Весь процесс подготовки был совершенно невероятным. Я не мог желать большего.

Каждый раз, когда мы тренируемся, моя команда толкает меня в мрачное место. И я был там так много раз, что мне уже стало комфортно. Я поселился в этом мрачном месте. Я гарантирую, что мой соперник не пойдет в мрачные места и не будет там спать. Он думает, что этот бой будет таким же, как и второй, и мне его не жаль».

Тренер Уайлдера ранее назвал раунд, когда британец упадет на канвас.

Антон Кривенко
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Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри

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