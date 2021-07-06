Уайлдер: «Чувствую себя на 16 лет»

Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри / фото - Fightnews

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) рассказал о подготовке к реваншу против Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО). Американец заявил, что «Цыганскому Королю» не стоит рассчитывать на легкую прогулку, ведь он провел потрясающий тренировочный лагерь. Слова «Бронзового Бомбардировщика» приводит furyjoshua.com.

Каждый раз, когда мы тренируемся, моя команда толкает меня в мрачное место. И я был там так много раз, что мне уже стало комфортно. Я поселился в этом мрачном месте. Я гарантирую, что мой соперник не пойдет в мрачные места и не будет там спать. Он думает, что этот бой будет таким же, как и второй, и мне его не жаль».