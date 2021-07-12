Руис: «Не правда, что заменю Фьюри в поединке с Уайлдером»
Уайлдер: «Фьюри поступил неправильно, а я несу наказание»
Трилогия отложена из-за коронавируса у «Цыганского короля»
16:36
Деонтей Уайлдер / Фото: FirstSportz
Бывший чемпион мира WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) прокомментировал перенос боя против нынешнего обладателя «зеленого» пояса Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО):
«Опять то же самое – он поступил неправильно, а я несу наказание».
Напомним, бой Фьюри – Уайлдер был перенесен из-за коронавируса у «Цыганского короля». Уже известна новая дата поединка.
Фьюри заболел из-за того, что не вакцинировался. Некоторые влиятельные люди в боксе считают, что причина отмены Уайлдер – Фьюри 3 вовсе не в коронавирусе.
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