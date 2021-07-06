Уайлдер: «Хочу закончить карьеру Фьюри»

«Бронзовый Бомбардировщик» поделился мыслями о предстоящем поединке против «Цыганского Короля»



Деонтей Уайлдер / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) в интервью YouTube-каналу 78SPORTSTV поделился мыслями о предстоящем третьем бое против чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО).

«Эта трилогия закрывает главу, посвященную мне и Фьюри. Мой разум сейчас очень жесток, и я хочу закончить его карьеру, а также другие вещи. Я хочу заполнить пробел».

Деонтей Уайлдер убежден, что Тайсон Фьюри в третьем поединке вновь прибегнет к жульничеству.