Уайлдер: «Мои дети будут богаче, чем все мы»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 5
Сейчас 3
Сегодня 14
Завтра 3
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:30 Каролина Харрикейнс - Тампа-Бэй Лайтнинг 1:2 Окончен
Теннис (4 события из 66) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
12:00 Александер Зверев - Роман Сафиуллин 3:0 Окончен
14:15 Карен Хачанов - Кей Нишикори 2:3 Окончен
16:50 Стефанос Циципас - Педро Мартинез Портеро 3:0 Окончен
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
12:00 Ана Богдан - Наоми Осака 1:0 Окончен
Хоккей (1 событие из 1) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Швейцария - Германия 2:2 Послематчевые штрафные
Теннис (2 события из 11) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
17:00 Марин Чилич - Роджер Федерер 1:1 3-й сет
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
16:15 Зарина Дияс - Элисе Мертенс 1:1 3-й сет
Хоккей (6 событий из 6) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Швейцария - Германия 2:2 Послематчевые штрафные
16:15 США - Словакия 6:1 Окончен
20:15 Финляндия - Чехия -:- Запланирован
20:15 Россия - Канада -:- Запланирован
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:30 Виннипег Джетс - Монреаль Канадиенс 3:5 Окончен
05:00 Колорадо Эвеланш - Вегас Голден Найтс 3:2 Окончен
Теннис (8 событий из 61) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
13:20 Филипп Кольшрайбер - Аслан Карацев 3:1 Окончен
13:30 Микаэль Имер - Гаэль Монфис 3:1 Окончен
17:00 Марин Чилич - Роджер Федерер 1:1 3-й сет
22:00 Рафаэль Надаль - Ришар Гаске -:- Запланирован
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
12:00 Марта Костюк - Сайсай Чжэн 2:0 Окончен
12:00 Ann Li - Элина Свитолина 0:2 Окончен
15:00 Мария Саккари - Жасмин Паолини 2:0 Окончен
16:15 Зарина Дияс - Элисе Мертенс 1:1 3-й сет
Хоккей (2 события из 2) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Бостон Брюинс -:- Запланирован
03:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 55) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
15:15 Александер Зверев - Ласло Дйере -:- Запланирован

Уайлдер: «Мои дети будут богаче, чем все мы»

Экс-чемпион WBC – о своих заработках за карьеру
Бокс Профессиональный бокс
17:41
Уайлдер: «Мои дети будут богаче, чем все мы»
Деоней Уайлдер / фото - Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деоней Уайлдер (42-1-1, 41 КО) рассказал о своих заработках, а также заявил, что готов умереть в ринге, если понадобиться. Цитирует Уайлдера портал BoxingScene.

«Я сказал всем, чтобы они не волновались насчет моего здоровья и моих детей. Ведь если со мной что-то и случиться, ни один из вас мазафак ничего не сделает ради моих детей. Давайте быть честными. Это здорово быть оптимистом, типа: «Эй, давайте поговорим о детях и всем остальном», но в конце концов – вы не будете помогать. Вот почему я привык решать дела не только в ринге, но и вне его. Мои дети будут богаче, чем все мы. И даже меня. Поскольку я заложил фундамент, который позволит им прекрасно себя чувствовать, пока я здесь, и когда меня не станет.

Я не хочу, чтобы люди переживали насчет того, что я делаю. Я ведь говорил, что готов уйти на щите. Если я умру, то я предпочел бы умереть делая что-то, что я люблю. Прямо так, точка. Любой, кто знаком со мной, знает, что ты не бросаешь никакого полотенца в ринг, когда там Деонтей Уайлдер. Ведь бой не закончен, пока он продолжается». 

Напомним, Уайлдер продолжает утверждать, что Фьюри нокаутировал его исключительно за счет мошенничества.

Источник: Fightnews.info Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Деонтей Уайлдер

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Уайлдер продолжает утверждать, что Фьюри нокаутировал его исключительно за счет мошенничества
Уайлдер продолжает утверждать, что Фьюри нокаутировал его исключительно за счет мошенничества
Бокс Профессиональный бокс
13:15
Менеджер Уайлдера рассказал о причине поражения Уайлдера во втором поединке с Фьюри
Менеджер Уайлдера рассказал о причине поражения Уайлдера во втором поединке с Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
07:32
У Усика есть конкурент? Уайлдер с тренером исполнил энергичней танец во время тренировки
У Усика есть конкурент? Уайлдер с тренером исполнил энергичней танец во время тренировки
Бокс Профессиональный бокс
1 июня 13:48
Уайлдер: «Мы были уверены, что победим в арбитражном суде»
Уайлдер: «Мы были уверены, что победим в арбитражном суде»
Бокс Профессиональный бокс
1 июня 10:36
Уоррен возразил отцу Фьюри: «Будь Тайсон с поясом или без, он обязан драться с Уайлдером»
Уоррен возразил отцу Фьюри: «Будь Тайсон с поясом или без, он обязан драться с Уайлдером»
Бокс Профессиональный бокс
31 мая 14:46
Уайлдер: «Я хочу изуродовать Фьюри так, чтобы родная мама не узнала его»
Уайлдер: «Я хочу изуродовать Фьюри так, чтобы родная мама не узнала его»
Бокс Профессиональный бокс
31 мая 07:21

Новости: Бокс

Он никак не угомонится. Логан Пол намерен подраться с Макгрегором и отправить его в нокаут
Он никак не угомонится. Логан Пол намерен подраться с Макгрегором и отправить его в нокаут
Профессиональный бокс
18:14
Уайлдер: «Мои дети будут богаче, чем все мы»
Уайлдер: «Мои дети будут богаче, чем все мы»
Профессиональный бокс
17:41
«Я не Канело и не Макгрегор». Логан Пол рассказал, чем отличается от звездных оппонентов Мейвезера
«Я не Канело и не Макгрегор». Логан Пол рассказал, чем отличается от звездных оппонентов Мейвезера
Профессиональный бокс
15:42
Дюбуа: «Усик – качественный боец. Его бой с Джошуа будет отличный поединком для бокса»
Дюбуа: «Усик – качественный боец. Его бой с Джошуа будет отличный поединком для бокса»
Профессиональный бокс
14:45
Уайлдер продолжает утверждать, что Фьюри нокаутировал его исключительно за счет мошенничества
Уайлдер продолжает утверждать, что Фьюри нокаутировал его исключительно за счет мошенничества
Профессиональный бокс
13:15
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Профессиональный бокс
12:44
Красюк: «Чисора охр*невший тип вообще. Рискнуть дать пощечину Виталию Кличко – это надо иметь смелость»
Красюк: «Чисора охр*невший тип вообще. Рискнуть дать пощечину Виталию Кличко – это надо иметь смелость»
12:28
Экс-тренер Кличко: «Стюард, воспитавший 13 чемпионов мира – легенда. А в чем Анатолий Ломаченко легенда?»
Экс-тренер Кличко: «Стюард, воспитавший 13 чемпионов мира – легенда. А в чем Анатолий Ломаченко легенда?»
Профессиональный бокс
11:59
Ему точно 44 года? Мейвезер демонстрирует невероятную скорость и молниеносную реакцию в работе на лапах
Ему точно 44 года? Мейвезер демонстрирует невероятную скорость и молниеносную реакцию в работе на лапах
Профессиональный бокс
11:40
Все новости

Популярные новости

Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
9
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 08:46
3
Ярославский: «Пока я буду восстанавливать за свои деньги не принадлежащую мне инфраструктуру клуба»
Ярославский: «Пока я буду восстанавливать за свои деньги не принадлежащую мне инфраструктуру клуба»
Футбол В Украине
27 мая 08:49
Экс-тренер Кличко: «Когда я говорил, что Володя проигрывает Фьюри, рядом плакали люди»
Экс-тренер Кличко: «Когда я говорил, что Володя проигрывает Фьюри, рядом плакали люди»
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 12:29
Все новости