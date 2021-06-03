Уайлдер: «Мои дети будут богаче, чем все мы»

Деоней Уайлдер / фото - Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деоней Уайлдер (42-1-1, 41 КО) рассказал о своих заработках, а также заявил, что готов умереть в ринге, если понадобиться. Цитирует Уайлдера портал BoxingScene.

Я не хочу, чтобы люди переживали насчет того, что я делаю. Я ведь говорил, что готов уйти на щите. Если я умру, то я предпочел бы умереть делая что-то, что я люблю. Прямо так, точка. Любой, кто знаком со мной, знает, что ты не бросаешь никакого полотенца в ринг, когда там Деонтей Уайлдер. Ведь бой не закончен, пока он продолжается».