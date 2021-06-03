Уайлдер продолжает утверждать, что Фьюри нокаутировал его исключительно за счет мошенничества
Уайлдер: «Мои дети будут богаче, чем все мы»
Экс-чемпион WBC – о своих заработках за карьеру
17:41
Деоней Уайлдер / фото - Getty Images
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деоней Уайлдер (42-1-1, 41 КО) рассказал о своих заработках, а также заявил, что готов умереть в ринге, если понадобиться. Цитирует Уайлдера портал BoxingScene.
«Я сказал всем, чтобы они не волновались насчет моего здоровья и моих детей. Ведь если со мной что-то и случиться, ни один из вас мазафак ничего не сделает ради моих детей. Давайте быть честными. Это здорово быть оптимистом, типа: «Эй, давайте поговорим о детях и всем остальном», но в конце концов – вы не будете помогать. Вот почему я привык решать дела не только в ринге, но и вне его. Мои дети будут богаче, чем все мы. И даже меня. Поскольку я заложил фундамент, который позволит им прекрасно себя чувствовать, пока я здесь, и когда меня не станет.
Я не хочу, чтобы люди переживали насчет того, что я делаю. Я ведь говорил, что готов уйти на щите. Если я умру, то я предпочел бы умереть делая что-то, что я люблю. Прямо так, точка. Любой, кто знаком со мной, знает, что ты не бросаешь никакого полотенца в ринг, когда там Деонтей Уайлдер. Ведь бой не закончен, пока он продолжается».
Напомним, Уайлдер продолжает утверждать, что Фьюри нокаутировал его исключительно за счет мошенничества.
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