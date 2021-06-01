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Уайлдер: «Мы были уверены, что победим в арбитражном суде»

Экс-чемпион WBC проведет третий бой с Тайсоном Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
10:36
Уайлдер: «Мы были уверены, что победим в арбитражном суде»
Деонтей Уайлдер / фото - The Ultimate Fight

Бывший чемпион супертяжелого веса Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) в интервью YouTube каналу 78SPORTSTV прокомментировал победу своей команды в арбитражном суде, по решению которого действующий чемпион WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) будет обязан провести третий бой с «Бронзовым бомбардировщиком».

«Мы были очень уверены в том, что победим в арбитражном суде. На нашей стороне были все факты и доказательства. Возможность дать показания насчет данной ситуации тоже значительно улучшила наше положение, поскольку когда ты знаешь правду, то озвучиваешь ее. Я имею в виду, что правда есть правда. Если есть ложь, то должна всплыть и правда. Именно это произошло.

Каждый может понять эту ситуацию. Согласно контрактным обязательствам, мы должны были провести бой. Фьюри подписал соглашение черным по белому. Он взял на себя контракт, дал нам свое слово.

Если ты сделал это, и у нас есть доказательства, то, чувак, ты должен выполнять контракт. И неважно, что там происходит и что ты пытаешься сделать. Нужно решать дела, ты не можешь закончить эту главу, не встретившись со мной». 

Напомним, Уайлдер хочет изуродовать Фьюри в бою.

Источник: Fightnews.info Михаил Рыбак
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Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри

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