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Уайлдер назвал боксера, которого ненавидит больше всего

Раньше им был Доминик Бризил
Бокс Профессиональный бокс
15:57
Уайлдер назвал боксера, которого ненавидит больше всего
Деонтей Уайлдер / фото - Boxing Scene

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) высказался об отношениях с коллегами по дивизиону. Американец считает ненависть лучшей мотивацией, которая поможет ему победить Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО). Слова «Бомбардировщика» приводит Boxing Scene.

«Сделаю даже больше, чем просто накажу его. Я ненавижу Фьюри. Между нами всегда были и есть плохие отношения. Ненависть – хорошая мотивация, чтобы уничтожить его. Раньше ни к одному сопернику так не относился.

Больше всех раньше не любил Доминика Бризила. Ждем 24 июля, когда я накажу Фьюри».  

Ранее Эдди Хирн назвал возможного победителя боя британца и американца.

Антон Кривенко
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Теги

Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри Доминик Бризил

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