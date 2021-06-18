Уайлдер: «Уайт – дерьмо на туалетной бумаге, которую я смыл год назад»
Уайлдер назвал боксера, которого ненавидит больше всего
Раньше им был Доминик Бризил
15:57
Деонтей Уайлдер / фото - Boxing Scene
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) высказался об отношениях с коллегами по дивизиону. Американец считает ненависть лучшей мотивацией, которая поможет ему победить Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО). Слова «Бомбардировщика» приводит Boxing Scene.
«Сделаю даже больше, чем просто накажу его. Я ненавижу Фьюри. Между нами всегда были и есть плохие отношения. Ненависть – хорошая мотивация, чтобы уничтожить его. Раньше ни к одному сопернику так не относился.
Больше всех раньше не любил Доминика Бризила. Ждем 24 июля, когда я накажу Фьюри».
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