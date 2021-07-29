Уайлдер – о поединке Пакьяо – Спенс: «Это адский бой»

Деонтей Уайлдер / фото - boxingscene.com

Американский супертяжеловес Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) поделился своим мнением относительно поединка между чемпионом WBC и IBF в полусреднем весе соотечественником Эрролом Спенсом (27-0, 21 КО) и легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО).

Уайлдера цитирует портал worldboxingnews.net:

Что касается Спенса, то его имя говорит само за себя. Он один из лучших в современном боксе. Эррол преодолевает невзгоды и продолжает оставаться на вершине.

Это будет отличное противостояние. Я с нетерпением жду его».