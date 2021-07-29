Экс-тренер Фьюри: «Отстрочка боя выгодня Уайлдеру»
Уайлдер – о поединке Пакьяо – Спенс: «Это адский бой»
«Бронзовый Бомбардировщик» поделился своим мнением относительно поединка между американцем и филиппинцем
08:35
Деонтей Уайлдер / фото - boxingscene.com
Американский супертяжеловес Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) поделился своим мнением относительно поединка между чемпионом WBC и IBF в полусреднем весе соотечественником Эрролом Спенсом (27-0, 21 КО) и легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО).
Уайлдера цитирует портал worldboxingnews.net:
«Это адский бой. Перед Пакьяо нужно снять шляпу, за то, что он делает в таком возрасте. Он продолжает заниматься любимым делом и доказывает, что возраст ничего не значит, это просто цифра. Определенно, Пакьяо легенда в нашем спорте, а когда он завершит карьеру, его величие будет еще больше. Что мне особенно нравится в нем, так это то, что он дает возможность молодым бойцам проявить себя.
Что касается Спенса, то его имя говорит само за себя. Он один из лучших в современном боксе. Эррол преодолевает невзгоды и продолжает оставаться на вершине.
Это будет отличное противостояние. Я с нетерпением жду его».
Мэнни Пакьяо рассказал, как ему удается поддерживать прекрасную физическую форму в 42 года.