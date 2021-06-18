«Уайлдер – обычный пи**абол. Все его слова – де**мо». Уайт резко ответил Деонтею
Временный чемпион WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт (28-2, 19 KO) не менее резко ответил на грубые высказывания американца Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO). Отметим, что 24 июля Уайлдер проведет бой с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри
(30-0-1, 21 KO).
Этот чувак сбит с толку, растерян. И своими пи**ец грозными речами он пытается сбить с толку остальных. Все его слова – де**мо собачье. Вы задаете ему конкретный вопрос, но он не может на него ответить, потому что тупой как пробка. И тогда он включает свою шарманку, которая выдает нескончаемый поток пустого пиз**жа. Он – обычный пи**абол. Жаль, что Тайсон Фьюри вновь побьет этого уродца. Ведь после этого я уже не смогу сделать это лично. Уайлдер завершит карьеру, уйдет в монастырь, и больше мы о нем никогда не услышим.
Никакого де**ма о новом тренере. Мы дружим, он нормальный чувак. Но у меня вопрос. Все знают, что Скотт — кореш Уайлдера. Кто, б***ь, в своем уме выбросит из команды тренера-чемпиона и поставит на его место своего кореша? Поэтому я и утверждаю, что Уайлдер сбит с толку. Он уже ищет новые отмазки. Кто на этот раз будет виноват? Жена? Дети? Собака или кот? Лучше ему просто смириться с реальностью. Он просто жалкий клоун-мошенник.
Вот уже три года он прячется от меня. Ему бы вообще лучше не упоминать мое имя. Стыд и позор, что последний супертяж-чемпион из США вот такое вот недоразумение. Мы пересекались в Вегасе. Знаете, что он сделал? Остановился, развернулся и пошел в другом направлении. Он только на камеру такой весь крутой. А в реальности самый обычный ссыкун.
Напомним, что Уайт свой следующий поединок проведет в конце августа.
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