«Уайлдер – обычный пи**абол. Все его слова – де**мо». Уайт резко ответил Деонтею

Диллиан Уайт / Фото: Sky Sports

Временный чемпион WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт (28-2, 19 KO) не менее резко ответил на грубые высказывания американца Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO). Отметим, что 24 июля Уайлдер проведет бой с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO).



Никакого де**ма о новом тренере. Мы дружим, он нормальный чувак. Но у меня вопрос. Все знают, что Скотт — кореш Уайлдера. Кто, б***ь, в своем уме выбросит из команды тренера-чемпиона и поставит на его место своего кореша? Поэтому я и утверждаю, что Уайлдер сбит с толку. Он уже ищет новые отмазки. Кто на этот раз будет виноват? Жена? Дети? Собака или кот? Лучше ему просто смириться с реальностью. Он просто жалкий клоун-мошенник.

Вот уже три года он прячется от меня. Ему бы вообще лучше не упоминать мое имя. Стыд и позор, что последний супертяж-чемпион из США вот такое вот недоразумение. Мы пересекались в Вегасе. Знаете, что он сделал? Остановился, развернулся и пошел в другом направлении. Он только на камеру такой весь крутой. А в реальности самый обычный ссыкун.