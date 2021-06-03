Уайлдер: «Мои дети будут богаче, чем все мы»
Уайлдер после победы над Фьюри намерен сразиться с Джошуа
Экс-чемпион мира торопит ход событий
20:59
Деонтей Уайлдер / Фото - fight.ruЭкс-обладатель титула WBC в супертяжелом дивизионе Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 KO) заявил, что планирует заполучить объединительный поединок с Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) в случае победы в реванше с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO), который состоится 24 июля.
Цитирует Уайлдера boxingnews24.com.
«Я хочу, чтобы они сохранили ту же энергию, как когда они пытались организовать бой с Фьюри. Он [Джошуа] сказал, что ему без разницы с кем драться, важен - пояс. Мы заставим их придерживаться этих слов».
Напомним, Уайлдер желает изуродовать Фьюри в предстоящем третьем поединке с британцем.
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