Уайлдер: «Сейчас у меня очень жестокие мысли, и месть – это все, что я вижу»

Американец намерен поквитаться с британцем за поражение в их втором поединке

Деонтей Уайлдер / фото - PBC Экс-чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-1-1 41 КО) заверил, что в третьем бою с действующим обладателем титула Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) намерен поквитаться за поражение в их втором поединке, сообщает ESPN. «Перед третьим боем с Фьюри меня мотивирует месть. Убедительная месть. То, что я сделал с ним, и то, что он не смог сделать со мной. Знаете, он играл в игры и даже жульничал. Сейчас у меня очень жестокие мысли, и месть – это все, что я вижу. После поражения я понял, что я очень волевой человек, воин. Я осознал обстоятельства, в которых оказался. Я мог пойти в свой угол, остановиться и сдаться, но не сделал этого. Я принял вызовы, с которыми должен был столкнуться, чтобы увидеть, что я из себя представляю психологически и физически. Говоря, что я лучший, я действительно являюсь таковым. И я доказал себе, что я король до мозга костей». Ранее Деонтей Уайлдер взял вину за поражение Тайсону Фьюри.

Рене Тер Велде