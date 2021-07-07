Уайлдер сравнил себя с Мейвезером

Деонтей Уайлдер / фото - SI

Экс-чемпион мира Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) поделился мыслями о стилях в боксе. Американец сравнил себя с бывшим чемпионом мира в 5 весовых категориях Флойдом Мейвезером. Слова «Бронзового Бомбардировщика» приводит Boxing News 24.

Людям нужно с опаской относиться к тому, что они говорят обо мне – из-за той позиции, которую я выбрал. На моей стороне есть люди. Вас могут ударить. Я не жестокий человек, но если это случится, то вы сами виноваты».