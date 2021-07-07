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Уайлдер сравнил себя с Мейвезером

Боксеры демонстрируют разные стили
Бокс Профессиональный бокс
16:55
Уайлдер сравнил себя с Мейвезером
Деонтей Уайлдер / фото - SI

Экс-чемпион мира Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) поделился мыслями о стилях в боксе. Американец сравнил себя с бывшим чемпионом мира в 5 весовых категориях Флойдом Мейвезером. Слова «Бронзового Бомбардировщика» приводит Boxing News 24.

 

«Фанаты всегда говорили, что Мейвезер – скучный. У него был стиль, отличные боксерские навыки, IQ, но для людей этого все равно было мало. Когда приходит такой король, как я, который показывает обратное – мощь и атлетизм, этого все еще недостаточно.

Людям нужно с опаской относиться к тому, что они говорят обо мне – из-за той позиции, которую я выбрал. На моей стороне есть люди. Вас могут ударить. Я не жестокий человек, но если это случится, то вы сами виноваты». 

Тренер Деонтея ранее назвал раунд, в котором упадет Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО).

Антон Кривенко
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Деонтей Уайлдер Флойд Мейвезер Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер

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