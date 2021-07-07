Арум - о молчании Уайлдера на пресс-конференции: «Если бы я наговорил подобного, то тоже надел бы наушники»
Уайлдер сравнил себя с Мейвезером
Боксеры демонстрируют разные стили
16:55
Деонтей Уайлдер / фото - SI
Экс-чемпион мира Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) поделился мыслями о стилях в боксе. Американец сравнил себя с бывшим чемпионом мира в 5 весовых категориях Флойдом Мейвезером. Слова «Бронзового Бомбардировщика» приводит Boxing News 24.
«Фанаты всегда говорили, что Мейвезер – скучный. У него был стиль, отличные боксерские навыки, IQ, но для людей этого все равно было мало. Когда приходит такой король, как я, который показывает обратное – мощь и атлетизм, этого все еще недостаточно.
Людям нужно с опаской относиться к тому, что они говорят обо мне – из-за той позиции, которую я выбрал. На моей стороне есть люди. Вас могут ударить. Я не жестокий человек, но если это случится, то вы сами виноваты».
Тренер Деонтея ранее назвал раунд, в котором упадет Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО).
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