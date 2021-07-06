Уайлдер: «Впервые выйду на бой, залечив все повреждения»

Американский супертяж рассказал о тренировочном лагере перед трилогией с Фьюри

Деонтей Уайлдер / Фото: twitter.com/bronzebomber





Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 KO) признался в интервью 78SPORTSTV, что перед третьим поединком с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO) проводит лучший тренировочный лагерь в жизни:

1Я чувствую себя потрясающе. Этот тренировочный лагерь – однозначно лучший в моей карьере. Преданность, самоотдача, решительность - все это есть в моем лагере. У меня есть полноценная команда, звездная команда – только так я могу ее охарактеризовать. Мне этого не хватало, но теперь она у меня есть. Тренеры, нутрициологи и врачи могут изучать мое тело, чтобы убедиться, что все в целости и сохранности, что я залечил все травмы.

Впервые я выйду на бой, залечив все повреждения. В большинстве поединков я всегда дрался с разными травмами. Я восстанавливался после них, но не полностью. Я получал преимущество за счет моей мощи. Это нивелировало тот факт, что я был готов на 75-85%. Я знал, что если попаду, то соперник окажется в нокауте.

На данный момент я полностью здоров. У меня было время, чтобы подлечиться, помедитировать и собраться с мыслями. Я чувствую себя потрясающе, как и мое тело. 2

Напомним, что тренер Уайлдера уверен в победе подопечного в пяти раундах.