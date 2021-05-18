Уайлдер выиграл суд у Фьюри. Супертяжи должны провести поединок в сентябре

Бой Тайсона против Джошуа под угрозой срыва

Уайлдер и Фьюри / Фото: fightsports.tv

Арбитражный суд принял решение в пользу американца Деонтейя Уайлдера (42-1-1, 41 KO) в деле относительно третьего поединка с чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе британцем Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO) и бойцы должны провести бой 15-го сентября, сообщает журналист ESPN Марк Кригель.



Отметим, что ранее Фьюри заявил, что достигнута договоренность по объединительному поединку с чемпионом WBO/WBA/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) и соперники встретятся 14-го августа в Саудовской Аравии.

Отметим, что трилогия с Уайлдером может лишить «Цыганского короля» солидного гонорара, который он и AJ должны были получить за их бой.