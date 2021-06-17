Уайлдер: «Я нокаутирую Джошуа»

Деонтей строит планы на бой за абсолютное чемпионство





Деонтей Уайлдер / Фото: usatoday.com

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) в интервью YouTube-каналу Sky Sports Boxing заявил, что после Тайсона Фьюри (30-0-1, 19 КО) намерен провести бой с Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).



«Если я выиграю у Фьюри, то хочу подраться с Джошуа. Легко и без никаких оправданий, обязательных защит или еще каких-то преград на пути. Я уверен, что они уже создают отмазки. Они уже запланировали обязательную защиту пояса. В реальности никто не хочет драться с таким бойцом как я, и я не виню их за это. Я нокаутирую Джошуа».

Напомним, Уайлдер также рассказал, что думает об Александре Усике.