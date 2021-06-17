Хантер: «Уайлдер выглядит хорошо, но действительно ли он хочет драться с Фьюри?»
Уайлдер: «Я шокирую не только Фьюри, но и весь мир»
Бывший чемпион мира – о третьем поединке с «Цыганским королем»
16:55
Деонтей Уайлдер / Фото - eurosportЭкс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) дал слово шокировать весь мир в третьем поединке с обладателем титула по версии WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 19 КО).
Цитирует Уайлдера Boxingscene.
«Я шокирую не только Фьюри, но и весь мир. Жду 24 июля, чтобы показать свое величие. Фьюри в первом бою был гораздо сильнее потрясен, чем я во втором. Я нанес ему сотрясение мозга. Вы не видели, как закатились его глаза? А он не смог меня вырубить в той ситуации. Я был в порядке, я стоял на ногах. Когда я в бою, нельзя бросать полотенце, я всегда просил об этом. Позвольте мне вернуться со щитом или на щите».
Напомним, бой Фьюри и Уайлдера состоится 24 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.
Накануне боксеры провели битву взглядов перед третьим поединком.
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