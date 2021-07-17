Уайт: «Фьюри – мерзкий тип, его главный навык – обманывать публику»

Диллиан Уайт / фото - boxingscene.com

Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт (28-2, 18 КО) заявил порталу The Sun, что обладатель полноценного титула Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) обманывает болельщиков и избегает серьезных соперников.

Фьюри маялся дурью, когда WBC назначил ему бой со мной за бриллиантовый титул, о котором он попросил. Он валял дурака в случае с поединком с Джошуа за звание абсолютного чемпиона мира, а теперь делает то же самое с реваншем с Уайлдером».