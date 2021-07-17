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Уайт: «Фьюри – мерзкий тип, его главный навык – обманывать публику»

Британец обвинил «Цыганского Короля» в том, что тот избегает серьезных соперников
Бокс Профессиональный бокс
14:00
Уайт: «Фьюри – мерзкий тип, его главный навык – обманывать публику»
Диллиан Уайт / фото - boxingscene.com

Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт (28-2, 18 КО) заявил порталу The Sun, что обладатель полноценного титула Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) обманывает болельщиков и избегает серьезных соперников.

«Фьюри - мерзкий тип, его главный навык - обманывать публику, поскольку люди всегда его жалеют. Сейчас бокс - это пародия, все внимание приковано к другим видам спорта, и так произошло из-за того, что Фьюри про*рал два или три крупнейших поединка. Если Тайсон проведет бой в октябре, то получится, что он не выходил в ринг и не защищал титул WBC в супертяжелом весе 20 месяцев или почти два года. Это преступление.

Фьюри маялся дурью, когда WBC назначил ему бой со мной за бриллиантовый титул, о котором он попросил. Он валял дурака в случае с поединком с Джошуа за звание абсолютного чемпиона мира, а теперь делает то же самое с реваншем с Уайлдером».

Диллиан Уайт считает, что Тайсон Фьюри вредит «королевскому» дивизиону.

Рене Тер Велде
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Диллиан Уайт Тайсон Фьюри

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