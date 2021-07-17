Уайт: «Фьюри поимел супертяжелый дивизион, а теперь бокс страдает из-за этого»
Британский супертяжеловес Диллиан Уайт (28-2, 18 КО) заявил порталу The Sun, что чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) вредит «королевскому» дивизиону из-за того, что много говорит, но редко выходит в ринг.
«Фьюри знал, что трилогия с Уайлдером загибалась, поэтому и снялся с боя. Они не могли продать билеты, потому что британцам нельзя путешествовать в США, а телеканалы не интересовал очередной бой в пять часов утра против парня, которого Фьюри уже побеждал.
Деньги значат для Фьюри все. Где 7 миллионов фунтов, которые он должен был пожертвовать бездомным после первого боя с Уайлдером? Фьюри говорит много фигни, и пипл, увы, это хавает. Тайсон Фьюри поимел супертяжелый дивизион во всем мире, а теперь бокс страдает из-за этого.
Когда супертяжи шумят, то процветает весь бокс в целом. Когда же в хэвивейте творится ерунда, то страдает весь спорт. Потеря боя Джошуа - Фьюри поимела бокс, потому что рядовые фаны видят, как не удается устроить крупные бои и как люди на вершине врут им, сражаясь вместо этого с мешками».
Диллиан Уайт раскритиковал Тайсона Фьюри за срыв трилогии с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).
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