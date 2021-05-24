Уайт хочет подраться с Джошуа

Британцу не интересен поединок с победителем боя Фьюри – Уайлдер 3

Диллиан Уайт / фото - skysports.com

Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт (28-2, 19 КО) дал понять, что в скором будущем намерен включиться в борьбу за основные пояса в своем дивизионе. При этом британский боксер заявил, что хочет подраться не с победителем третьего боя между обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО), а с чемпионом WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), которому он досрочно проиграл в 2015 году.

Об этом Уайт сообщил в Instagram-сторис, комментируя публикацию своего тренера Хавьера Миллера.

Миллер:

«Мы хотим победителя боя Уайлдер – Фьюри 3».

Уайт:

«Нет, теперь я хочу следующим соперником Джошуа».

Диллиан Уайт не вернется на ринг в середине лета, как планировалось ранее.