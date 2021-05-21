Уайт не вернется на ринг в июле

Наиболее предпочтительнім соперником для британца по-прежнему остается Арреола

Фото: boxingscene.com

Согласно заявлению главы Matchroom Boxing Эдди Хирну, супертяжеловес Диллиан Уайт (28-2, 19 КО) не вернется на ринг в середине лета, как планировалось ранее, однако их предпочитаемым соперником по-прежнему остается ветеран Крис Арреола (38-7-1, 33 КО).

Цитирует промоутера портал boxingscene.com:

«Мы рассматривали июль, но сейчас склоняемся к концу августа или к началу сентября, вероятно, сам бой пройдет в Америке. Когда бойцы побеждают, они часто говорят, что возьмут несколько недель отдыха, после чего снова вернуться в зал. Но затем они осознают, что им нужен перерыв подольше. Мы обсуждали с ним поединок против Арреолы. У него был великолепный бой с Энди Руисом, а потому он стал бы отличным оппонентом».

В марте этого года Уайт одержал досрочную победу над Александром Поветкиным (36-3-1, 25 КО), тем самым реваншировав поражение, которое он потерпел в первом бою с россиянином в августе 2020-го.