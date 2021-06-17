Уайт – Поветкину: «Счастливой тебе пенсии»
Уайт обратился к Уайлдеру: «Я устал от твоего бреда»
Следующая встреча этих парней может завершиться уличной дракой
11:55
Диллиан Уайт / Фото: usatoday.com
Временный чемпион мира по версии WBC Диллиан Уайт (28-2, 19 КО) в Instagram жестко обратился к бывшему чемпиону Деонтею Уайлдеру (42-1-1, 41 КО).
«Стиви Уандер, тебе нужно успокоиться, пока у тебя не появились проблемы. Я устал от твоего бреда. Бокс – это одно, я уважаю этот вид спорта, но если ты хочешь разобраться как-то по-другому, то когда в следующий раз увидишь меня – не будь сучкой, так как в прошлый раз в Лас-Вегасе».
Напомним, Уайлдер ранее пообещал нокаутировать в поединке Энтони Джошуа.
Комментарии 0