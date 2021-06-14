Лебедев: «Стойко настойчивости, сколько у Поветкина, я не видел ни у кого»
Уайт – Поветкину: «Счастливой тебе пенсии»
Временный чемпион WBC обратился к экс-обладателю пояса
21:13
Поветкин против Уайта / Фото: Matchroom Boxing / Mark Robinson
Временный чемпион WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт (28-2, 19 KO) в своем Instagram обратился к экс-сопернику Александру Поветкину (36-3-1, 25 KO), который ранее решил завершить карьеру:
Счастливой тебе пенсии, один из лучших супертяжеловесов современности. Великий чемпион.
Благослови тебя бог. Наслаждайся следующей главой своей жизни. Спасибо тебе за два великолепных боя.
Напомним, что Поветкин может провести выставочный поединок.
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