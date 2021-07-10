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Уайт: «Сделайте меня чемпионом WBC, я подерусь с Уайлдером, а победитель сразится с Фьюри»

Британский боксер хочет выйти на бой против «Бронзового Бомбардировщика» вместо «Цыганского Короля»
Бокс Профессиональный бокс
10:20
Уайт: «Сделайте меня чемпионом WBC, я подерусь с Уайлдером, а победитель сразится с Фьюри»
Диллиан Уайт / фото - skysports.com

Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт (28-2, 21 КО) подтвердил порталу Sky Sports слова своего промоутера Эдди Хирна насчет того, что он хочет выйти на бой против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) вместо заболевшего коронавирусом обладателя полноценного титула Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО).

«Для этого у них и есть временный чемпион. Когда происходит подобное и срываются бои, когда чемпион травмирован, не может драться или в силу каких-то других причин не может провести защиту, на сцену выходит временный чемпион.

Уайлдер впервые стал чемпионом таким образом. Вспомните, как Виталий Кличко не мог защищать титул, поскольку участвовал в выборах мэра. WBC сделал Кличко почетным чемпионом и создал другой пояс, за который Стиверн подрался с Арреолой, а потом - с Уайлдером. Так что здесь похожая ситуация.

Сделайте меня чемпионом мира, я подерусь с Уайлдером как чемпион, а победитель этого боя сразится с Тайсоном Фьюри. Затем победитель того поединка подерется с Энтони Джошуа за звание абсолютного чемпиона. Все проблемы можно решить одним действием».

Эдди Хирн подозревает, что COVID-19 не является истинной причиной переноса боя Фьюри - Уайлдер.

Рене Тер Велде
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Теги

Диллиан Уайт Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри Эдди Хирн

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