Уайт: «Сделайте меня чемпионом WBC, я подерусь с Уайлдером, а победитель сразится с Фьюри»

Диллиан Уайт / фото - skysports.com

Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт (28-2, 21 КО) подтвердил порталу Sky Sports слова своего промоутера Эдди Хирна насчет того, что он хочет выйти на бой против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) вместо заболевшего коронавирусом обладателя полноценного титула Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО).

Уайлдер впервые стал чемпионом таким образом. Вспомните, как Виталий Кличко не мог защищать титул, поскольку участвовал в выборах мэра. WBC сделал Кличко почетным чемпионом и создал другой пояс, за который Стиверн подрался с Арреолой, а потом - с Уайлдером. Так что здесь похожая ситуация.

Сделайте меня чемпионом мира, я подерусь с Уайлдером как чемпион, а победитель этого боя сразится с Тайсоном Фьюри. Затем победитель того поединка подерется с Энтони Джошуа за звание абсолютного чемпиона. Все проблемы можно решить одним действием».