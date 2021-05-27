Уайт хочет подраться с Джошуа
Уайт: «Усик ужасен, бой с Джошуа не имеет смысла»
Британский боксер скептически относится к украинцу
27 мая 22:50
Диллиан Уайт / фото - sportsmax.tv
Британский претендент на титулы супертяжелого веса Диллиан Уайт (28-2, 19 КО) считает, что украинец Александр Усик (18-0, 13 КО) не сможет навязать конкуренцию его соотечественнику и чемпиону WBA/IBF/WBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), учитывая его текущие победы в дивизионе.
Слова Уайта приводит портал skysports.com:
«Бой с Джошуа не имеет смысла, Усик выглядел сомнительно. С кем он дрался в супертяжелом весе? Чеззом Уизерспуном? Дереком Чисорой? Он был ужасен в этих боях. У него нет удара… Окей, он хорош «на ногах», но эти движения не годятся для нашего дивизиона. Они ничего ему не принесут.
Чисора устал уже после шестого раунда и выглядел как мусор, но Усик так и не смог его добить. Он попадал чистыми ударами, но ничего не произошло. Он не настоящий претендент. В истории было всего несколько бойцов, сделавших это [завоевавших титулы в первом тяжелом и супертяжелом весах], и они меняли свой стиль».
Диллиан Уайт хочет подраться с чемпионом WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа.
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