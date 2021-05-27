Уайт: «Усик ужасен, бой с Джошуа не имеет смысла»

Диллиан Уайт / фото - sportsmax.tv

Британский претендент на титулы супертяжелого веса Диллиан Уайт (28-2, 19 КО) считает, что украинец Александр Усик (18-0, 13 КО) не сможет навязать конкуренцию его соотечественнику и чемпиону WBA/IBF/WBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), учитывая его текущие победы в дивизионе.

Слова Уайта приводит портал skysports.com:

Чисора устал уже после шестого раунда и выглядел как мусор, но Усик так и не смог его добить. Он попадал чистыми ударами, но ничего не произошло. Он не настоящий претендент. В истории было всего несколько бойцов, сделавших это [завоевавших титулы в первом тяжелом и супертяжелом весах], и они меняли свой стиль».