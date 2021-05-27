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Убали накануне боя с Донэйром: «Я – лучший в легчайшем весе»

Француз намерен повышать уровень оппозиции
Бокс Профессиональный бокс
14:15
Убали накануне боя с Донэйром: «Я – лучший в легчайшем весе»
Убали / фото - WBC

Чемпион мира в легчайшем весе Нордин Убали (17-0, 12 КО) считает себя лучшим в дивизионе 29 мая француз подерется против экс-чемпиона мира в четырех весовых категориях Нонито Донэйра (40-6, 26 КО) и он уверен в своей победе. Слова Убали приводит Fightnews.

«Моя сила заключается в том, что я могу приспосабливаться к любому стилю. Я всегда чувствую бой, и для меня это похоже на шахматы. Каждый раз, когда мой соперник делает ход – я должен ответить. И я отвечу Нонито, когда он сделает свой ход.

Я – лучший в легчайшем весе, и я намерен устроить отличный бой в субботу. Я хочу, чтобы все в дивизионе знали, что я готов к ним. Мне нужны лучшие, победитель боя Казимеро – Ригондо или Наоя Иноуэ». 

За трансляцией поединка между Убали и Донэйра следите на XSPORT 30 мая, начиная с 05:00.

Антон Кривенко
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Нонито Донэйр Нордин Убали

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