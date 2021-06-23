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«Удары Ломы не стареют». В Top Rank вспомнили лучшие моменты в боях Ломаченко

Украинец вернется в ринг 26 июня
Бокс Профессиональный бокс
23 июня 20:37
«Удары Ломы не стареют». В Top Rank вспомнили лучшие моменты в боях Ломаченко
Василий Ломаченко и Люк Кэмпбелл / фото - Top Rank

В Instagram промоутерской компании Top Rank вспомнили лучшие моменты с участием украинца Василия Ломаченко (14-2, 10 КО). Украинец вернется в ринг 26 июня против Масаеши Накатани (19-1, 10 КО).

За трансляцией поединка Накатани – Ломаченко следите на XSPORT 27 июня, начиная с 05:00.

Накатани рассказал ранее о планах после победы над украинцем.

 

Антон Кривенко
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Теги

Василий Ломаченко Ломаченко - Накатани Масаеши Накатани

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