Ломаченко: «Накатани – идеальный вызов для меня»
«Удары Ломы не стареют». В Top Rank вспомнили лучшие моменты в боях Ломаченко
Украинец вернется в ринг 26 июня
23 июня 20:37
Василий Ломаченко и Люк Кэмпбелл / фото - Top Rank
В Instagram промоутерской компании Top Rank вспомнили лучшие моменты с участием украинца Василия Ломаченко (14-2, 10 КО). Украинец вернется в ринг 26 июня против Масаеши Накатани (19-1, 10 КО).
За трансляцией поединка Накатани – Ломаченко следите на XSPORT 27 июня, начиная с 05:00.
Накатани рассказал ранее о планах после победы над украинцем.
Комментарии 0