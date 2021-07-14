Украина повторила антирекорд по количеству олимпийских лицензий в боксе

Сборная Украины в Токио будет представлена пятью боксерами

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Украина сформировала состав олимпийской команды на Игры-2020 в Токио. В сборную попали 158 спортсменов из разных видов спорта, в частности - пять боксеров.

Для участия в Олимпиаде атлеты должны были получить лицензию на протяжении квалификационного периода. Для примера, боксеры должны были бы завоевывать путевки в Токио на зональных квалификационных турнирах. Еще по одной лицензии страна-участница могла получить согласно рейтингу Boxing Task Force.

На Олимпиаду-2020 в боксе Украина добыла в борьбе шесть олимпийских лицензий. Однако в последний момент потеряла в своем составе Евгения Барабанова, который выступал в весовой категории до 69 килограммов.

Таким образом украинскую сборную в Токио будут представлять Анна Лысенко (до 69 кг), Николай Буценко (до 57 кг), Ярослав Харциз (до 63 кг), Александр Хижняк (до 75 кг) и Цотне Рогава (91+ кг). Лишь Рогава отобрался с помощью квоты от BTF, все другие - получили путевки на квалификационных соревнованиях.

Пять олимпийских лицензий в боксе - повторение антирекорда Украины. Такое же количество лицензий украинцы получили в Ріо-2016, все другие Олимпиады - больше участников.

МОК определился с правилами на случай заражения боксеров COVID-19 на Играх в Токио.