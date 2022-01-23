Украинец Чухаджян выиграл техническим нокаутом у Мартина и стал интернациональным чемпионом IBF

Карен оформил досрочную победу во второй половине боя

Карен Чухаджян

В Эггенштайн-Леопольдшафене (Германия) украинский проспект полусреднего веса Карен Чухаджян (20-1, 10 КО) досрочно выиграл у британца Райана Мартина (14-3-1, 6 КО) и завоевал вакантный пояс интернационального чемпиона IBF.



Чухаджян и Мартин конкурентно боксировали в начале поединка, пока Карен не изучил своего соперника. Уже в пятом раунда преимущество украинца было намного заметнее.

Во второй половине боя украинец уже доминировал и постепенно готовил досрочную победу. В восьмом раунде из-за большого количества понесенного ущерба Мартин опустился на колено. Британец затем поднялся, но после первой же атаки украинца рефери остановил бой – технический нокаут.