Украинец Захареев установил уникальное достижение для всего мирового бокса

А ему всего лишь 19 лет

Фото: AIBA

Юрию Захарееву покорилось уникальное достижение.

19-летний украинец стал первым боксером в истории, который за один год сумел завоевать золото молодежного чемпионата мира и взрослого чемпионата мира.

Ранее в большом материале мы рассказали, в чем Захареев уже превзошел братьев Кличко, Василия Ломаченко и Александра Усика.

Напомним, в финале взрослого ЧМ украинец уверенно победил представителя России Вадима Мусаева, а после боя скромно прокомментировал свой успех.

Также Захареев признался, что самым сложным поединком на турнире для него был вовсе не финал.