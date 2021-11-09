Захареев: «О профессионалах мы пока не думаем, и готовимся к Олимпиаде»
Украинец Захареев установил уникальное достижение для всего мирового бокса
А ему всего лишь 19 лет
09:23
Фото: AIBA
Юрию Захарееву покорилось уникальное достижение.
19-летний украинец стал первым боксером в истории, который за один год сумел завоевать золото молодежного чемпионата мира и взрослого чемпионата мира.
Ранее в большом материале мы рассказали, в чем Захареев уже превзошел братьев Кличко, Василия Ломаченко и Александра Усика.
Напомним, в финале взрослого ЧМ украинец уверенно победил представителя России Вадима Мусаева, а после боя скромно прокомментировал свой успех.
Также Захареев признался, что самым сложным поединком на турнире для него был вовсе не финал.
Комментарии 0