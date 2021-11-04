Украинец Захареев вышел в финал ЧМ по боксу и там встретится с представителем России

Решающий бой покажет XSPORT

Фото: ФБУ

В Белграде, Сербия, проходит чемпионат мира по боксу.

В весовой категории до 71 кг украинец Юрий Захареев вышел в финал турнира, уверенно перебоксировав представителя Азербайджана Сархана Алиева.

Захареев весь бой отработал первым номером и был более точен в частых разменах. Как итог – закономерная победа единогласным решением судей 19-летнего украинца – 29:28, 29:28, 30:27, 30:27, 29:28.

В финале соперником Захареева станет Вадим Мусаев из России. Бой пройдет 6 октября. Прямая трансляция будет доступна на XSPORT.

Напомним, Захареев является чемпионом мира и Европы на юношеском уровне.