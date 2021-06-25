Беспутин: «Я гораздо меньше удивлюсь возвращению Владимира Кличко, чем Поветкина»
Украинский блогер песней высмеял Виталия Кличко. Мэр-боксер ответил
Бывший чемпион мира неплохо срифмовал
15:27
Виталий Кличко / фото - ВВС
Про бывшего чемпиона мира по версии WBC Виталия Кличко украинский видеоблогер Иван Марунич сочинил песню. Фанат опубликовал видео в Youtube, в котором в стихах рассказал о деятельности нынешнего мэра.
Бывший боксер отреагировал на ролик в своем Instagram, ответив в рифмованной форме.
«Тянет на хит. А как вам такое?
Навіщо тобі ці безсонні ночі, кожен постійно щось від тебе хоче?»
Подивимось, скільки ти зможеш протириматись, музикою краще продовжуй займатись».
Напомним, ранее исполнилось ровно 18 лет с одного из главных поражений в карьере Виталия.