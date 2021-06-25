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Украинский блогер песней высмеял Виталия Кличко. Мэр-боксер ответил

Бывший чемпион мира неплохо срифмовал
Бокс Профессиональный бокс
15:27
Украинский блогер песней высмеял Виталия Кличко. Мэр-боксер ответил
Виталий Кличко / фото - ВВС

Про бывшего чемпиона мира по версии WBC Виталия Кличко украинский видеоблогер Иван Марунич сочинил песню. Фанат опубликовал видео в Youtube, в котором в стихах рассказал о деятельности нынешнего мэра.

Бывший боксер отреагировал на ролик в своем Instagram, ответив в рифмованной форме.

«Тянет на хит. А как вам такое?

Навіщо тобі ці безсонні ночі, кожен постійно щось від тебе хоче?»

Подивимось, скільки ти зможеш протириматись, музикою краще продовжуй займатись».


Напомним, ранее исполнилось ровно 18 лет с одного из главных поражений в карьере Виталия.


 

Антон Кривенко
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Виталий Кличко

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