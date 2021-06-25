Украинский блогер песней высмеял Виталия Кличко. Мэр-боксер ответил

Бывший чемпион мира неплохо срифмовал

Виталий Кличко / фото - ВВС

Про бывшего чемпиона мира по версии WBC Виталия Кличко украинский видеоблогер Иван Марунич сочинил песню. Фанат опубликовал видео в Youtube, в котором в стихах рассказал о деятельности нынешнего мэра.

Бывший боксер отреагировал на ролик в своем Instagram, ответив в рифмованной форме.

«Тянет на хит. А как вам такое? Навіщо тобі ці безсонні ночі, кожен постійно щось від тебе хоче?» Подивимось, скільки ти зможеш протириматись, музикою краще продовжуй займатись».

Напомним, ранее исполнилось ровно 18 лет с одного из главных поражений в карьере Виталия.



