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Украинский боксер подерется в андеркарде у известного чемпиона мира
Любомир Пинчук выступает в супертяжелом весе
15:28
Фото: Prosport
Украинский супертяжеловес Любомир Пинчук (13-2-1, 8 КО) вернется в ринг 15 января в Вероне, США.
Боксер подерется за титул NABA Gold с американцем Хосе Марио Флоресом (8-2-2, 4 КО). Поединок пройдет в андеркарде у чемпиона мира в полутяжах Джо Смита (27-3, 21 КО), который будет защищать пояс WBO от Каллума Джонсона (20-1, 14 КО).
Напомним, Пинчук входит в топ-100 лучших боксеров супертяжелого веса.