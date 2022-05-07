Український надважковаговик провів другий бій в профі і змусив суперника здатися

Цотне Рогава здобув ще одну дострокову перемогу

Цотне Рогава / Фото - Usyk-17-Promotions

Український надважковаговик Цотне Рогава (2-0, 2 КО) здобув дострокову перемогу в Кельні, Німеччина.

Колишній чемпіон України серед аматорів зустрічався з британцем Майклом Бассеттом (2-5, 2 КО) і змусив кут суперника відмовитися продовжувати бій між другим та третім раундами.

Нагадаємо, в рамках того ж шоу свого суперника нокаутував Арнольд Хегай.