Экс-тренер Кличко: «Усик стоит три копейки. Боя с Джошуа не будет»
Украинский специалист: «Усик никогда не повторит карьеру Кличко»
Городничев уверен, что Александру мешает неумение вести дела
10:33
Владимир Кличко и Александр Усик / Фото: K2Promotions Ukraine
Украинский специалист Сергей Городничев уверен, что Александр Усик (18-0, 13 КО) никогда не достигнет величия своего знаменитого соотечественника Владимира Кличко. Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала.
«Усик никогда не повторит карьеру Кличко. Я согласен, что Саша – положительный человек, хороший парень, но не умеет вести дела. Я не могу понять, что его там останавливает.
Если он будет так продолжать вести свои дела, то станет вообще никому не нужен. Это хорошо, что есть Александр Красюк, который занимается делами…но не покупают его. Он не стоит 10 миллионов. Если бы он стоил таких денег, уже бой с Джошуа был бы. А дальше Энтони подождет, и я прогнозирую, что в ноябре-декабре будет поединок Джошуа – Фьюри. С Усиком или без, но, скорее всего, без. Ему придется очень долго ждать».
Напомним, ранее Городничев ранее рассказал, почему Усика не тренирует Анатолий Ломаченко.