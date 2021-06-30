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Украинский специалист: «Усик никогда не повторит карьеру Кличко»

Городничев уверен, что Александру мешает неумение вести дела
Бокс Профессиональный бокс
10:33
Украинский специалист: «Усик никогда не повторит карьеру Кличко»
Владимир Кличко и Александр Усик / Фото: K2Promotions Ukraine

Украинский специалист Сергей Городничев уверен, что Александр Усик (18-0, 13 КО) никогда не достигнет величия своего знаменитого соотечественника Владимира Кличко. Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала.

«Усик никогда не повторит карьеру Кличко. Я согласен, что Саша – положительный человек, хороший парень, но не умеет вести дела. Я не могу понять, что его там останавливает.

Если он будет так продолжать вести свои дела, то станет вообще никому не нужен. Это хорошо, что есть Александр Красюк, который занимается делами…но не покупают его. Он не стоит 10 миллионов. Если бы он стоил таких денег, уже бой с Джошуа был бы. А дальше Энтони подождет, и я прогнозирую, что в ноябре-декабре будет поединок Джошуа – Фьюри. С Усиком или без, но, скорее всего, без. Ему придется очень долго ждать».

Напомним, ранее Городничев ранее рассказал, почему Усика не тренирует Анатолий Ломаченко.

Карен Агабекян
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Теги

Владимир Кличко Александр Усик Сергей Городничев

Комментарии 1

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30 июня 2021г. 12:31
Вам этот олух Городничев проплатил чтобы вы в каждой статье вставляли его никому не нужное мнение?
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