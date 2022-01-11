Украинский супертяж: «Я думаю, что у Виталия Кличко проблемы с алкоголем, может быть, даже с наркотиками»

Только так Любомир Пинчук может объяснить частые оговорки политика

Виталий Кличко / фото - пресс-служба КГГА Украинский супертяж Любомир Пинчук (13-2-1, 8 КО) в интервью YouTube-каналу Два Боковых заявил, что бывший чемпион мира в супертяжелом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко употребляет алкоголь и, возможно, даже наркотики. «Все, что я вижу, – это те глупые видео, где он всегда что-то делает. Все думают, что это все из-за бокса. Я думаю, что у него проблемы с алкоголем, может быть, даже с наркотиками. Но это все вместе. Я думаю, где-то принял пару ударов или что-то, но, как я это вижу, это было большой ошибкой. У него есть достаточно денег, для чего тебе надо рваться в политику? Но что захочет делать – пусть делает». Любомир Пинчук подерется за титул NABA Gold с американцем Хосе Марио Флоресом (8-2-2, 4 КО) 15 января в Вероне, США.

Рене Тер Велде