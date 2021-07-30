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Украинский уик-энд. Представляем бои главных наших талантов Чухаджяна и Великовского

XSPORT.ua знакомит с главными поединками уик-энда

Бокс Профессиональный бокс
17:07
Украинский уик-энд. Представляем бои главных наших талантов Чухаджяна и Великовского
Карен Чухаджян и Андрей Великовский

Предстоящий уик-энд в мире бокса лишен топовых событий. При этом, нам предстоит увидеть поединки перспективных украинских боксеров Андрея Великовского и Карена Чухаджяна, претендующих на статус звезд мирового бокса в будущем.

ВЕЛИКОВСКИЙ vs МАСИАС

31 июля в немецком Эггенштайн-Леопольдсхафене свой 22-й поединок в профессиональной карьере проведет 26-летний украинец Андрей Великовский (19-2-1, 12 КО). Соперником мариупольца станет крепкий 29-летний мексиканец Хосе де Хесус Масиас (28-10-3, 14 КО). Боксеры сразятся за вакантный титул интернационального чемпиона по версии WBC в среднем весе.

Соперник украинца не имел в течение всей своей карьеры серьезных соперников. При этом, он является представителем неудобной и всемирноизвестной мексиканской школы бокса. Масиас большую часть своей карьеры боксировал на родине, США и в Канаде. Дважды Хосе летал в Европу и оба раза проиграл судейским решением. Последний раз противник Великовского выходил на ринг 29 января, выиграв техническим нокаутом у Стивена Батлера.


Великовский в отличие от соперника ведет серию из семи побед, а в последних схватках показал хороший прогресс в плане техники и скорости. И он сделал это, несмотря на не самый лучший уровень соперников. Свой последний бой Андрей провел в текущем году в Германии, когда досрочно выиграл у Анатолия Хунаняна.

Что нас ждет в поединке? Великовский является очень умным боксером, с полным набором технического арсенала, отличными ногами и многосерийными комбинациями. Конечно, можно сказать, что в некоторых боях украинец держит низко рук. Но мы надеемся, что поражения научили его работать осторожнее. Перед боем с мексиканцем у нас нет сомнений в том, что в каждом аспекте боя, кроме крепости челюсти, Андрей лучше. Поэтому ожидает бой, где Великовский будет обыгрывать оппонента все раунды за счет работы контрпанчера и набрасывания многосерийных комбинаций. Конечно, у Масиаса будет шанс превратить бой в грязную рубку, но мы считаем украинца слишком умным, чтобы попадаться на игру противника.

Прогноз: Победа Великовского решением судей.

ЧУХАДЖЯН vs АРРЬЯС

31 июля в немецком Эггенштайн-Леопольдсхафене также поединок проведет 25-летний украинский проспект Карен Чухаджян (18-1, 8 KO), оппонентом которого станет опытный 33-летний боксер из Никарагуа Роберто Аррьяс (18-2, 14 КО).

Чухаджяну в предстоящем поединке предстоит более серьезное испытание, чем его товарищу Великовскому. Роберто в 2018-м году вышел против самого серьезного соперника в карьере – Эгиса Каваляускаса. Хоть тот бой для него завершился жесточайшим избиением и нокаутом в третьем раунде, но он у него был в отличие от Карена. Свой последний поединок никарагуанец провел в январе 2020 года с крепким Себастьяном Формеллой в Германии и уступил решением.


Если вспоминать о Чухаджяне, то мы не можем не вспомнить тот факт, что на абсолютно новый медийный уровень он вышел после победы над Сергеем Воробьевым в России. Украинец выиграл настолько уверенно, что затем смог достаточно высоко подняться в рейтинге, а победа над Алексеем Евченко и Янником Дехезом лишь укрепили его статус как боксера, который через несколько лет сможет боксировать за пояс в статусе официального претендента.

Для Чухаджяна предстоящий бой выглядит очень многообещающим, поскольку он может выиграть у опытного соперника и еще выше поднять свои акции в звездном полусреднем весе. К тому же, стилистически бой должен быть очень удобным в плане его скорости украинца, ведь он в ринге порхает как бабочка и жалит как пчела. Аррьяс нам кажется очень стандартным для такого технаря и поэтому мы ожидаем тотальное избиение, которое завершится либо нокаутом по корпусу, либо решением судей.

Прогноз: Победа Чухаджяна решением судей.

Карен АГАБЕКЯН, XSPORT.ua

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