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Уолберг: «Ломаченко, срази Лопеса и верни свои пояса»

Актер поздравил украинца с победой над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 20:40
Уолберг: «Ломаченко, срази Лопеса и верни свои пояса»
Фото: Getty Images

Голливудский актер Марк Уолберг поздравил бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) с победой над японским легковесом Масайоши Накатани (19-2, 13 КО), сообщает ESNEWS:

«Чемпион, какой бой! Очень горжусь тобой, братан. Хотел бы я быть там. Я в Айдахо со своей семьей. 

Способ вернуться сильным – вот истинное определение чемпиона. После проигрыша ты оказался на высоте и вернулся сильнее. Теперь срази Лопеса и верни свои пояса».

Ломаченко победил Накатани техническим нокаутом в 9-м раунде.

Рене Тер Велде
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Теги

Ломаченко - Накатани Теофимо Лопес

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