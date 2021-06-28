Беспутин - о победе Ломаченко над Накатани: «Вася показал, что он находится на самом высоком уровне в легком весе»
Уолберг: «Ломаченко, срази Лопеса и верни свои пояса»
Актер поздравил украинца с победой над Накатани
28 июня 20:40
Фото: Getty Images
Голливудский актер Марк Уолберг поздравил бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) с победой над японским легковесом Масайоши Накатани (19-2, 13 КО), сообщает ESNEWS:
«Чемпион, какой бой! Очень горжусь тобой, братан. Хотел бы я быть там. Я в Айдахо со своей семьей.
Способ вернуться сильным – вот истинное определение чемпиона. После проигрыша ты оказался на высоте и вернулся сильнее. Теперь срази Лопеса и верни свои пояса».
Ломаченко победил Накатани техническим нокаутом в 9-м раунде.
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