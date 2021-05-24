Арум: «Спенс – большой фаворит в бою с Пакьяо»
Уорд: «Для Спенса и Пакьяо будет тяжелый поединок»
При этом, Андре уверен, что Эррол сейчас в лучшей форме
09:54
Андре Уорд / Фото: GQ
Экс-чемпион мира в двух дивизионах Андре Уорд прокомментировал организацию поединка между чемпионом мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе Эрролом Спенсом (27-0, 21 KO) и и 42-летней легендой Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 KO).
«Для обоих парней это будет тяжелый поединок. С одной стороны, нам необходимо отдать Спенсу преимущество, ведь он моложе и прямо сейчас находится на пике. Я знаю, что он возвращается после травмы, но бой против Дэнни Гарсии он провел очень хорошо. Считаю, что сейчас отличное время для Спенса».
Напомним, поединок Спенса и Пакьяо состоится 21 августа в Лас-Вегасе.
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