Уорд: «Для Спенса и Пакьяо будет тяжелый поединок»
Уорд хочет, чтобы Лопес подрался с Хэйни
Андре похвалил Девина за поединок с Линаресом
09:59
Андре Уорд / Фото: Los Angeles Times
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд в Twitter призвал провести бой абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) против Девина Хэйни (26-0, 15 КО).
«Хорошая победа Хэйни. Он нуждался в сопротивлении, чтобы не терять темп своего развития. Его потрясли, но он хорошо отреагировал. Дайте мне бой Лопес – Хэйни!»
Напомним, ранее Лопес намекнул, что съест Хэйни после победы Девина над Хорхе Линаресом.
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