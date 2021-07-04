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Уорд: «Ломаченко вынудит остальных топов легкого веса драться с ним»

Американец надеется, что вскоре в легком весе начнут организовывать большие бои
Бокс Профессиональный бокс
19:27
Уорд: «Ломаченко вынудит остальных топов легкого веса драться с ним»
Андре Уорд / Фото: Boxing News and Views

Бывший лидер P4P Андре Уорд посоветовал украинскому легковесу Василию Ломаченко (15-2, 11 КО) добиваться боя против американца Джервонты Дэвиса (25-0, 24 КО):

«Ломаченко непреклонен. Он намерен остаться в этом дивизионе (легком – прим). И он вынудит остальных топов принять бой. А это один из дивизионов, в котором больше всего молодых талантов.

На его месте я бы нацелился на бой с Джервонтой Дэвисом. Но не отказался бы и от остальных самых больших боев в этом весе. Ведь только так можно искупить свое поражение.

Я просто надеюсь, что вскоре в этом весе начнется движение. Время пришло. Хочу видеть бои между Ломаченко, Дэвисом, Райаном Гарсией и Дэвином Хэйни.

Хочу видеть бои, а не слушать пустую болтовню. Ведь пока что они только обещают, а боев нет. Как минимум друг с другом... Выделить одного бойца в этом дивизионе? Пока что не могу, не вижу такого.

Пока что там есть те, которые уже многое доказали – Ломаченко и Дэвис. Интересно, смогут ли они справиться с молодняком?»


Ранее промоутер Дэвиса Флойд Мейвезер заявил, что Дэвис не будет драться с Ломаченко.

Сам же украинец нацеливается на реванш с абсолютным чемпионом мира Теофимо Лопесом. Этот поединок может состояться уже в конце этого или начале следующего года.

Также в топ легкого веса входят Дэвин Хэйни и Райан Гарсия, однако эти ребята пока только болтают, хотя бой между ними вряд ли случится в ближайшее время.

Источник: vringe.com Сергей Остапенко
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Теги

Василий Ломаченко Джервонта Дэвис Девин Хэйни Теофимо Лопес Райан Гарсия

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