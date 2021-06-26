Красюк: «Накатани будет тестом для Ломаченко»
Уорд: «На месте Ломаченко я бы хотел провести реванш с Лопесом»
Бывший чемпион мира отметил силу легкого дивизиона
13:42
Андре Уорд / Фото - latimes.comЭкс-чемпион мира Андре Уорд в интервью YouTube-каналу FightHype.com выразил понимание о том, почему после предстоящего боя с Масайоши Накатани (19-1, 13 KO) бывший лидер легкого дивизиона Василий Ломаченко (14-2, 10 KO) стремится провести реванш с абсолютным чемпионом мира Теофимо Лопесом (16-0, 13 КО).
«Лома непреклонен по поводу продолжения карьеры в легком весе. Я считаю, что если он пройдет Накатани, то этим парням из легкого дивизиона нужно будет драться. Возможно, это один из самых талантливых весов, но в нем много разговоров и мало боев. На месте Ломы я бы хотел провести реванш с Лопесом. Но в то же время я бы нацелился на всех остальных в легком весе, чтобы начать собирать титулы, ведь таким образом ты восстанавливаешь свою репутацию. Надеюсь, что если Ломаченко выступит успешно, то все легковесы начнут драться друг с другом, поскольку пришла пора для этого».
Напомним, боксеры выйдут в ринг 26 июня на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе (США).
Следить за боем можно будет на нашем сайте в текстовой онлайн трансляции. Начало – утром 27 июня, ориентировочно в 5:00.
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