Уорд – о победе Ломаченко: «Это то, как великие бойцы отвечают на вопросы»

Экс-чемпион мира уверен, что украинец закрыл рот своим критикам

Андре Уорд / фото - The Independent

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд прокомментировал победу Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) над Масаеши Накатани (19-2, 10 КО) техническим нокаутом в 9-м раунде.

Американец считает, что таким образом, «Хай-тек» ответил на вопросы, которые возникли у критиков после поражения Теофимо Лопесу (16-0, 13 КО).

« Это то, как ты отвечаешь на вопросы. Великие бойцы, они наслаждаются в ринге, как Ломаченко. Меньше слов, больше дела. Я люблю такое видеть. Вот как великие бойцы отвечают на любые вопросы, какие могут возникнуть у людей, на вопросы, которые мы хотим. Знаете, это элитный парень, и на тебя будут смотреть под элитной лупой, где не так много пространства для маневра».

Ранее Уорд дал прогноз на будущее украинца.