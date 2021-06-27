Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Уорд – о победе Ломаченко: «Это то, как великие бойцы отвечают на вопросы»
Экс-чемпион мира уверен, что украинец закрыл рот своим критикам
16:17
Андре Уорд / фото - The Independent
Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд прокомментировал победу Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) над Масаеши Накатани (19-2, 10 КО) техническим нокаутом в 9-м раунде.
Американец считает, что таким образом, «Хай-тек» ответил на вопросы, которые возникли у критиков после поражения Теофимо Лопесу (16-0, 13 КО).
« Это то, как ты отвечаешь на вопросы. Великие бойцы, они наслаждаются в ринге, как Ломаченко. Меньше слов, больше дела. Я люблю такое видеть.
Вот как великие бойцы отвечают на любые вопросы, какие могут возникнуть у людей, на вопросы, которые мы хотим. Знаете, это элитный парень, и на тебя будут смотреть под элитной лупой, где не так много пространства для маневра».
Ранее Уорд дал прогноз на будущее украинца.
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