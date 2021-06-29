Уорд – о трилогии Фьюри –Уайлдер: «Деонтей всегда опасен»

Фьюри против Уайлдера / Фото: Sky Sports

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound Андре Уорд в интервью Youtube каналу FightHype.com поделился мнением о предстоящей трилогии в супертяжелом весе чемпиона WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) и Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO):



Что мы увидели на пресс-конференции? Фьюри был самим собой. А вот Уайлдер вышел из образа. И мы не знаем, чем это грозит. Мое мнение? Я не думаю, что шансы Деонтея резко увеличатся. Считаю, что у него все тот же шанс панчера. И больше ничего. Но он опасен. Всегда опасен. И мне кажется, что в этом бою он будет еще опаснее из-за сложившихся обстоятельств. Ведь ему теперь есть что доказывать.