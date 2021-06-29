Уорд – о трилогии Фьюри –Уайлдер: «Деонтей всегда опасен»
Бывший лидер рейтинга pound-for-pound Андре Уорд в интервью Youtube каналу FightHype.com поделился мнением о предстоящей трилогии в супертяжелом весе чемпиона WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) и Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO):
Мне не понравилась эта идея с наушниками. Но это его выбор, это его стратегия. И только бой покажет, насколько все это было оправданно. Только бой покажет, сработает эта тактика или же нет.
Что мы увидели на пресс-конференции? Фьюри был самим собой. А вот Уайлдер вышел из образа. И мы не знаем, чем это грозит. Мое мнение? Я не думаю, что шансы Деонтея резко увеличатся. Считаю, что у него все тот же шанс панчера. И больше ничего. Но он опасен. Всегда опасен. И мне кажется, что в этом бою он будет еще опаснее из-за сложившихся обстоятельств. Ведь ему теперь есть что доказывать.
Напомним, что после победы Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) в последнем поединке Уорд уверен, что на абсолютного чемпиона в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) будет оказано большое давление в преддверии реванша с украинцем.
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