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Уорд: «Перед супербоем Ломаченко – Лопес на Теофимо будет оказано большое давление»

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях взвесил шансы украинца и американца
Бокс Профессиональный бокс
10:55
Уорд: «Перед супербоем Ломаченко – Лопес на Теофимо будет оказано большое давление»
Лопес и Ломаченко / Фото: Top Rank

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд заявил в интервью FightHype.com, что в реванше абсолютного чемпиона Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) и Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) у легковесов будут равные шансы:

Перед боем Ломаченко – Накатани я не думал, что Лопес заинтересован в реванше, исходя из того, что он все время говорил. Но это было до поединка Ломаченко. Так что после этого команда Лопеса заговорила публично. Конечно же, Лопес-младший - босс, поэтому он должен подтвердить то, что сказал его отец. Если он это сделает, то это даст вам знать о том, что они хотят реванша.

После такого выступления, как у Ломаченко, публика будет требовать реванша. Так что теперь это другая стратосфера, ведь СМИ и фаны требуют этого из-за выступления Ломаченко. Команда Лопеса это признает. Так что на горизонте появился супербой, но это оказывает больше давления на Лопеса, поскольку ему нужно не только побеждать, но и устроить шоу против Камбососа, так как Лома однозначно это сделал.

Для меня здесь нет фаворита. В нормальных обстоятельствах преимущество дают чемпиону, Лопесу, но выступление Ломы делает шансы в этом бою 50 на 50.

Напомним, что ранее Ломаченко победил Масайоши Накатани (19-2, 13 KO), досрочно завершив поединок в девятом раунде.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Василий Ломаченко Теофимо Лопес Андре Уорд Масайоши Накатани

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