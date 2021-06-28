Уорд: «Перед супербоем Ломаченко – Лопес на Теофимо будет оказано большое давление»

Лопес и Ломаченко / Фото: Top Rank

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд заявил в интервью FightHype.com, что в реванше абсолютного чемпиона Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) и Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) у легковесов будут равные шансы:



После такого выступления, как у Ломаченко, публика будет требовать реванша. Так что теперь это другая стратосфера, ведь СМИ и фаны требуют этого из-за выступления Ломаченко. Команда Лопеса это признает. Так что на горизонте появился супербой, но это оказывает больше давления на Лопеса, поскольку ему нужно не только побеждать, но и устроить шоу против Камбососа, так как Лома однозначно это сделал.

Для меня здесь нет фаворита. В нормальных обстоятельствах преимущество дают чемпиону, Лопесу, но выступление Ломы делает шансы в этом бою 50 на 50.