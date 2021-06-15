Уорд заступился за Шакура Стивенсона

Андре уверен, что полулегковес мог бы показать большее





Шакур Стивенсон / Фото: DraftKings Nation

Бывший чемпион мира во втором среднем и полутяжелом весах американец Андре Уорд в Twitter заступился за соотечественника Шакура Стивенсона (16-0, 8 КО), которого критикуют за бой против намибийца Джеремайи Накатилы (21-2, 17 КО).



«Хочу прояснить ситуацию по поводу субботнего выступления Шакура Стивенсона: некоторые думают, что это был «скучный» боц, а некоторые – нет. Бой не был скучным. Я лишь думаю, что Шакур мог бы показать больше, если учесть то, как он хорош. Шакур сделает выводы».

Напомним, ранее промоутер Лу ДиБелла раскритиковал Стивенсона.