Херринг – о возможном поединке со Стивенсоном: «Я никогда не шел легким путем»
Уорд заступился за Шакура Стивенсона
Андре уверен, что полулегковес мог бы показать большее
16:39
Шакур Стивенсон / Фото: DraftKings Nation
Бывший чемпион мира во втором среднем и полутяжелом весах американец Андре Уорд в Twitter заступился за соотечественника Шакура Стивенсона (16-0, 8 КО), которого критикуют за бой против намибийца Джеремайи Накатилы (21-2, 17 КО).
«Хочу прояснить ситуацию по поводу субботнего выступления Шакура Стивенсона: некоторые думают, что это был «скучный» боц, а некоторые – нет.
Бой не был скучным. Я лишь думаю, что Шакур мог бы показать больше, если учесть то, как он хорош. Шакур сделает выводы».
Напомним, ранее промоутер Лу ДиБелла раскритиковал Стивенсона.