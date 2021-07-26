Уордли рассказал, чем Усик впечатлил его в спаррингах

Британский супертяжеловес поделился своими впечатлениями от работы с украинцем



Александр Усик / фото - boxingscene.com

Перспективный британский супертяжеловес Фабио Уордли, который в свое время спарринговал с бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе Александром Усиком (18-0, 13 KO), в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans поделился своими впечатлениями от работы с ним.

«Усик очень быстрый, но дело не только в его скорости, а еще и в тайминге. Он все делает очень своевременно, очень уверенно передвигается. Кажется, что Усику никогда не бывает некомфортно, в каких бы обстоятельствах или ситуациях он ни находился. Усик хорошо контролирует не только свое тело, но также ринг и все, что происходит вокруг него. Это всегда очень впечатляло меня во время спаррингов с ним. Я всегда пытался поставить его в неудобное положение, но он чувствовал себя комфортно. Это был отличный опыт, поэтому я жду его боя с Энтони Джошуа. Усик всегда приглашал в свой тренировочный лагерь супертяжеловесов. Когда я приезжал туда, там не было крузеров. Он всегда спарринговал с супертяжеловесами, более крупными парнями. Поэтому я думал, что переход в хэвивейт не будет для него особо тяжелым».

Джо Джойс (13-0, 12 КО) рассказал, на что Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) должен обратить особое внимание во время подготовки к поединку с Александром Усиком.