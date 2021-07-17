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Уоррен: «Билеты на третий поединок Фьюри – Уайлдер были проданы на сумму 14 миллионов долларов»

Промоутер «Цыганского короля» опроверг заявление Хирна
Бокс Профессиональный бокс
07:57
Уоррен: «Билеты на третий поединок Фьюри – Уайлдер были проданы на сумму 14 миллионов долларов»
Фрэнк Уоррен / Фото - Boxingscene
Накануне президент Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что третий поединок между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе британцем Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO) и американцем Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO) был перенесен из-за малого количества проданных билетов на их ивент

Промоутер «Цыганского короля» Фрэнк Уоррен высказался относительно этой ситуации.

Цитирует Уоррена boxingscene.com.

«Было много теорий заговора, относительно переноса боя между Фьюри и Уайлдером. Одной из них является, отсутствие продаж билетов. Эту теорию выдвинул Эдди Хирн. Тем не менее, Боб Арум сообщил мне, что билеты на мероприятие 24-го июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, были проданы на сумму 14 миллионов долларов. Это без британских фанатов, для которых существуют ограничения на въезд в США. Итак, любой, кто утверждает, будто билеты на этот поединок не продаются, несет чушь. Как мы ранее сообщали, в лагере Фьюри COVID, поэтому нам пришлось отложить бой до 9-го октября. Американские фанаты покупали билеты, потому что нуждались в шоу подобного масштаба после карантина. Только представьте, сколько билетов еще можно было бы продать в неделю боя».


Напомним, «Цыганский король» 24 июля должен был провести поединок против Уайлдера, однако позже бой перенесли на 9 октября из-за коронавируса у британца

Владимир Кириченко
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Теги

Фрэнк Уоррен Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри Эдди Хирн

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